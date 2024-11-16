Galatasaray’ın stoperi Sanchez performansıyla Avrupa devlerinin takibinde

Yayınlanma: 16.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.11.2024 - 07:52

Galatasaray’ın stoperi Davinson Sanchez, ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin yakın takibine girdi. Kolombiyalı futbolcu, hem savunmada hem de oyun kurulumunda Sarı-Kırmızılı takımın vazgeçilmez ismi haline geldiğini kanıtlarken Tottenham’la yapılan maçtan sonra başta İngiltere Premier Lig olmak üzere birçok devin transfer listesinde üst sıralara yerleşti. Savunma hattında sıkıntı yaşayan Real Madrid’in de 28 yaşındaki oyuncuyu gündemine alabileceği belirtiliyor. G.Saray yönetimi, 25 milyon Avro’nun üstünde teklif gelirse Davinson Sanchez’le yolları ayırmayı düşünebilir.