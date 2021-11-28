Galatasaray'ın VAR isyanı!
Malatyaspor maçının ilk yarısında Emre Kılınç'ın ceza alanı içinde Sadık'ın darbesi ile yerde kalmasına Galatasaray kenar yönetimi isyan etti.
Galatasaray yine hakemlere öfkeli.
Fenerbahçe derbisinin son dakikasında penaltı itirazı yapan Cim-Bom, bu kez de Malatya maçının ilk yarısında orta hakem Atilla Karaoğlu ve VAR odasına isyan etti.
Malatyaspor maçının ilk yarısında Emre Kılınç'ın ceza alanı içinde Sadık'ın darbesi ile yerde kalmasına Galatasaray kenar yönetimi penaltı itirazı yaptı. Selçuk İnan, Necati Ateş ve Fadıl Koşutan Emre'nin yerde kaldığ ıpozisyon için "Penaltıyı niye vermediniz" diye devre arasında hakeme itiraz ettiler.
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