Galatasaray'ın yeni 10 numarası Dries Mertens oldu!
Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens, 10 numaralı formayı terletecek.
Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'in giyeceği forma numarası belli oldu.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Mertens'in önümüzdeki sezon 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Napoli'de 14 numaralı formayı terleten Mertens, numarasını da değiştirmiş olacak.
Galatasaray'da 10 numaralı forma, Belhanda'nın ayrılığı sonrası boşta kalmıştı ve geçen sezon 10 numaralı formayı giyen bir futbolcu olmamıştı.
Video Haberler
- Çöp evde bulunan çocuktan iyi haber
- Altay'dan Nebati'ye: Haberleri izle
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı!
- Erdoğan mevsimsel demişti fiyat düşmedi
- Yunanistan’da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti
- Daracık sokakta çocuklara dehşeti yaşattı
- 'Bu yapılan alçaklıktır'
- Otobüs bir anda alev aldı; 74 kişi ölümden döndü!
- Kaybolan eşi ölü bulundu, 'İçim yanıyor' diyerek gözyaşı
- Büyükçekmece'de feci motosiklet kazası
En Çok Okunan Haberler
-
- Antalya'da banka müdürü rehin alındı
- Erdoğan'a kötü haber: Fark attı!
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Demirler İETT otobüsüne düştü
- Emekli promosyonuna haciz mi geliyor?
- Altılı Masa'dan ilk adaylık açıklaması geldi
- Menzil şeyhinin adını taşıyan kişiye özel kıyak
- YSK Başkanı'ndan seçim açıklaması
- Yüksek İstişare Kurulu toplantısında 'seçim' detayı
- Trafik sigortası primlerine zam yapıldı!