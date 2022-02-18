Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile'den ilk açıklama

18 Şubat 2022 Cuma, 17:13

Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile, sarı-kırmızılı kulüpteki ilk açıklamalarını kulüp televizyonuna yaptı.

İtalyan futbol adamı, ortak bir amaç için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Sensibile'nin açıklamaları şu şekilde:

"Burada olmaktan dolayı oldukça mutluyum. Galatasaray'ın çok önemli bir tarihi var. Bu benim için çok güzel bir fırsat ve gurur verici. Hepimiz ortak bir amaç için çalışacağız. Bunun içinde biz varız, yöneticilerimiz, sportif ekibimiz ve taraftarımız var. İçerisinde bulunduğumuz durumu hep beraber düzelteceğiz. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum."