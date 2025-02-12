Galatasaray'ın yeni transferi Przemyslaw Frankowski için flaş sözler: 'Buna şok diyebiliriz'

Yayınlanma: 12.02.2025 - 14:56

Güncelleme: 12.02.2025 - 14:56

Galatasaray ara transfer döneminde Przemyslaw Frankowski'yi Lens'ten 1+7 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Frankowski'nin Galatasaray'a transferi Polonya basınında da geniş yankı buldu. AFP'nin Fransız muhabiri Hugues Honore, TVP Sport'a verdiği röportajda Frankowski'nin Lens için büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.

Honore, Frankowski'yle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lens'e geldiği ilk günden itibaren etkiliydi. Fizik kondisyonuyla dikkat çekiyrdu. Sağ ayaklı olmasına rağmen sol tarafta oldukça başarılıydı. Taktiksel olarak zeki olduğunu gösterdi ve potansiyelini hemen fark ettik. Nadiren sakatlanıyordu. Rakibe kolayca uyum sağlama yeteneğine sahipti. Hücumda çok iyi bir performans gösterdi ve Lens adına çok sayıda gol katkısı verdi. Bu nedenle yokluğu büyük bir kayıp."

"BUNA ŞOK DİYEBİLİRSİNİZ"

Przemyslaw Frankowski'nin sezon ortasında Lens'ten ayrılmak istemesine şaşırdıklarını ifade eden Fransız muhabir, "Büyük paralarla karşı karşıya olduğunuzda ne yapabilirsiniz ki" diye konuştu.

Frankowski'nin Galatasaray'a transferi için, "Buna şok diyebiliriz" ifadesini kullandı ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Onun takımdan ayrılmak isteyecek oyuncular arasında olacağını hiç tahmin etmiyorduk. Ayrıca Fransa'da transfer dönemi kapandı ve Lens onun yerini sezon sonuna kadar dolduramayacak."