Jose Mourinho'dan Mauro Icardi ve Galatasaray yanıtı: 'O çok büyük bir oyuncu olduğu için...'

Yayınlanma: 12.02.2025 - 14:33

Güncelleme: 12.02.2025 - 14:37

Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı öncesinde Jose Mourinho ve Filip Kostic basın toplantısında konuştu.

Maçla ilgili görüşlerini açıklayan Jose Mourinho, "İlk maçı içeride veya dışarıda oynamanın avantaj olduğunu düşünmüyorum, ben o şekilde bakmıyorum. Deplasman gol kuralı değişince olaya şöyle bakıyorum; biz aslında 180 dakikalık tek maç oynuyoruz. Biri bana sorarsa avantajlı skor ne olur diye, yarın için iyi bir sonuç diye bir şey yok. Önemli olan ikinci maç sonrası turu atlayabilmek. İlk maçlarda hep rahat olurum, biliyorum ki belirleyici olan iki maçın sonucu" dedi.

"İNSANLAR BİLMEDEN KONUŞUYOR"

"Sakatlıkların nedeni ne? Doktordan memnun musunuz?" sorusuna tepki gösteren Jose Mourinho, "Düşüncem şu ki, insanlar konuşuyorlar ama ne hakkında konuştuklarını bilmeden konuşuyorlar. Geçen sezonun aynı dönemine bakınca farklı durumdayız. Geçen sene şubat ortasındaki sakatlıklara bakınca yüzde 50 fark var. Yüzde 5-10 değil, yarı yarıya daha az sakatlık yaşanmış. İnsanların neden bu kadar gözüne batıyor bu sakatlıklar, çünkü hepsi savunma oyuncuları. Eğer bu sakatlıklar bir stoper, orta saha, kanat, forvet olsaydı dikkat çekmezdi. Geçmişten farklı olarak, kimse benim çalıştığım insanlara dokunamaz. Geçmişte insanları ateşe atmışlar. Ancak, ben ateşe su atarım, birlikte çalıştıklarımı korurum. Tek suçlayacak faktör yok, doktor tek faktör değil. Geçen sene de doktor suçlanmış, muhtemelen doktor değil. Suçlanması gereken şey futbol. Futbolda sakatlık olur. Bugünlerde futbolcular daha çok koşuyor, daha şiddetli koşuyor, daha az süreye sahipler. Sakatlıklarda birçok faktör vardır, tek bir sebep gösteremezsiniz. Diego Carlos, temas sebebiyle. Yusuf aynı. Almış olduğu darbe nedeniyle. İsmail, Çağlar, Livakovic kas sakatlığı yaşadı. Birçok faktörü var bunun, soğuk hava, zeminler, yorgunluk, yorgunluğun birikmesi... Kimse doktora dokunamaz, ben buradayken böyle bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

ICARDI VE GALATASARAY DERBİSİ YANITI

"Mauro Icardi'nin paylaşımları için ne diyorsunuz? Derbide 'Special One' olduğunuzu gösterecek misiniz? Ve Avrupa'da hedefiniz ne?" soruları üzerine Jose Mourinho, "Hangi iki soru? İki soru seçmen gerekiyor?" yanıtını verdi. Basın mensubu ise Icardi ve Galatasaray derbisi hakkında sorulara yanıt istedi.

Bunun üzerine Mourinho, "Ben 'Special' olduğumu gösterdim. 25 yıl boyunca 26 kupa kazandım. Bir maç benim kariyerimi belirlemez. 25 yıllık kariyerim benim kim olduğumu belirliyor. Icardi bir 'GOAT'. O da çok büyük bir 'GOAT' olduğu için onun hakkında yorum yapmayı tercih etmiyorum, susup kabul ediyorum" dedi.

"Avrupa maçlarından sonra Galatasaray ile oynayacaksınız. Oyuncularınızı ekstra motive edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Jose Mourinho, "Eleme maçı oynamaktan daha büyük motivasyon olabilir mi? İki maç oynayacağız. Avrupa'da 8 tane zorlu maç oynadık. Çok fazla sakatlık yaşadı. Listeye yazamadığımız oyuncular vardı. Lyon ve Midtjylland'a karşı önemli maçlar oynadık. Dramatik şekilde başardık. Eleme aşamasındayız, bundan daha güzel ne olabilir. Duygular yoğun, gerginlik yoğun, her detay önemli... Bundan daha büyük motivasyona ihtiyaç yok" dedi.

(Editör Notu: GOAT; Greatest of All Time: Tüm Zamanların En İyisi)

"Toksik bir lig dediniz. Bu ligin sportif gerçekliği var mı? Paylaşımlarınız nedeniyle Süper Lig'in marka değerine zarar verdiğiniz söyleniyor. Böyle düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Jose Mourinho, "Duruma nasıl baktığınıza bağlı. Mevcut durumdan mutluysanız zarar veriyorum. Mevcut durumdan mutlu değilseniz, çocuklarınızın bunu öğrenerek büyümesini istemiyorsanız tam tersini düşünürsünüz. Ben aslında buraya geldiğim zaman, söylediğim şeyi yapıyorum. Ben Fenerbahçe ve bu ülke için çalışıyorum. Bu harika ülkede çalışıyorum. Milyonlarca insan burada futbola aşık. Eğer bu durumdan mutlularsa, zarar verdiğimi düşünürler. Sadece bu yıl değil, birkaç yıldır süregelen bir durum var. Bu durumdan mutlu olmayan insanlar, benim yurt dışında yarattığım bu etki yardım ediyor. İnsanlar, buradaki bazı insanların mutlu olmadığını öğreniyor" diye konuştu.

"ŞU AN FİNAL DÜŞÜNEMEYİZ"

Basın toplantısında konuşan Filip Kostic, "Ben lig aşamasında listeye yazılamamıştım, çünkü takıma geç katıldım. Kolay değildi tribünde olmak. O maçların hepsinde oynayabilmeyi dilerdim. Yardımcı olabileceğimi düşünüyordum. Takımla sürekli birlikte olmam önemli. Fenerbahçe ile ilk Avrupa maçını oynayacağım için mutluyum. Taraftarlarımız önünde oynuyor olmak önemli. Bize ekstra enerji veriyorlar. Birlik olmamız önemli, birlikte çok şey başarabiliriz" dedi.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki hedefiyle ilgili görüşü sorulan Kostic, "Bizler şu anda finali düşünemeyiz. Finalden çok uzaktayız. Adım adım, maç maç bakmalıyız. Pozitif düşünüyorum, iyi bir takımımız var ama sıkı çalışmalıyız. Büyük bir şansımız olduğunu düşünüyorum, çünkü bu takım her şeyi kazanma mantalitesinde bir takım" ifadelerini kullandı.

"BEN DE DAHA İYİ OLMAK İSTERİM"

"Jose Mourinho ortaları havadan yapmanızı istiyor mu?" şeklindeki bir soru üzerine Kostic, "Bizler kendi aramızda her şeyi konuşuyoruz. Forvetlerimizin ne yapacaklarını çok iyi biliyorum. Hava topuna çıkma imkanı yakalıyorlar, ceza alanı içinde zamanlamaları çok iyi. Benim yapmam gereken iyi orta yapmak, evet bazen kötü orta da yapıyorum. Ben de daha iyi olmak ve gelişmek isterim. Önümüzdeki maçlarda da muhakkak onları daha fazla topla buluşturacağım" açıklamasını yaptı.