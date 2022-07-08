Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliviera bugün İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Sergio Oliviera bugün İstanbul'a geliyor.
Yeni sezonda orta saha kurgusunu değiştirmeyi hedefleyen Galatasaray ilk hamlesini yapıyor.
Sarı kırmızılılar Sergio Oliveira transferinde sona geldi. 30 yaşındaki futbolcu, bugün saat 17.00'de İstanbul'da olacak.
Porto, 4 milyon euro'luk bonservis teklifini kabul etti.
Portekizli oyuncunun sağlık kontrolleri sonrası transfer resmiyet kazanacak.
8 numarada görev yapan deneyimli orta saha, geçen sezon kiralık geçirdiği Roma'da 23 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Oliveira, Portekiz Milli Takımı'nda da 13 maç görev yaptı.
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