Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliviera bugün İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Sergio Oliviera bugün İstanbul'a geliyor.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2022 Cuma, 12:24
Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliviera bugün İstanbul'a geliyor
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Yeni sezonda orta saha kurgusunu değiştirmeyi hedefleyen Galatasaray ilk hamlesini yapıyor.

Sarı kırmızılılar Sergio Oliveira transferinde sona geldi. 30 yaşındaki futbolcu, bugün saat 17.00'de İstanbul'da olacak.

Porto, 4 milyon euro'luk bonservis teklifini kabul etti.

Portekizli oyuncunun sağlık kontrolleri sonrası transfer resmiyet kazanacak.

8 numarada görev yapan deneyimli orta saha, geçen sezon kiralık geçirdiği Roma'da 23 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Oliveira, Portekiz Milli Takımı'nda da 13 maç görev yaptı.


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