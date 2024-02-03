Galatasaray'ın yeni transferinden ilk açıklama!

Galatasaray, Fulham'dan kiraladığı Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius için imza töreni düzenledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 13:33
Galatasaray'ın yeni transferinden ilk açıklama!
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Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'dan Carlos Vinicius'u sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Carlos Vinicius, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Carlos Vinicius açıklamasında, "Taraftarımız ilk andan beri beni yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ederim. Beni karşılayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada olduğum için gerçekten çok heyecanlıyım. Kulübün amaçları doğrultusunda mücadele etmek için ben de çok heyecanlıyım. Umarım en kısa süre içinde taraftarımızla buluşacağım ve amaçlarımıza hep birlikte ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı golcü Galatasaray'da 95 numaralı formayı giyecek.

GALATASARAY SÖZLEŞME DETAYLARINI AÇIKLADI

Sarı-kırmızlı takımdan dün yapılan açıklamada Carlos Vinicius'un sözleşme detayları paylaşıldı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600 bin avro tutarında geçici Transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600 bin avro sezonluk ücret ödenecektir" denildi.


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