Galatasaray'ın yıldızları gözlem altında!
123 ülkeden canlı yayınlanan Ali Sami Yen'deki dev mücadeleye Avrupalı kulüplerin yetkilileri adeta akın etti. Kulüplerin oyuncu izleme ekipleri Victor Nelsson, Kerem, Mohamed, Marcao ve Berkan'ı yakın takibe aldı.
Yaklaşık 123 ülkeden canlı olarak yayınlanan ve tüm dünyanın gözünün çevrildiği Ali Sami Yen Nef Stadı'ndaki mücadeleye Avrupalı kulüplerin oyuncu izleme ekibinin yetkilileri adeta akın etti.
Fanatik gazetesinin haberine göre, Fransa'dan Lyon, Marsilya, Bordeaux, St.Etienne ve Lille, İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan Milan ve Napoli, İngiltere'den Newcastle, Almanya'dan Dortmund gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarının gözlemcileri, tribündeki yerlerini aldı.
Lyon, Marsilya ve Lille ile Atletico Madrid'in Kerem'i, Marsilya, Bordeaux ve St.Etienne'in Mostafa Mohamed'i, Milan'ın Victor Nelsson'u, Napoli ve Newcastle'ın Marcao'yu, Dortmund'un da Berkan'ı izlediği bildirildi. Galatasaray - Beşiktaş derbisinde yer alan Lyon'un baş gözlemcisi Bruno Cheyrou'nun da statta olduğu bildirildi.
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