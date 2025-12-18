Galatasaraylı Ahmed Kutucu: 'Önemli olan 3 puan'

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası Galatasaray'da galibiyet golünü kaydeden Ahmed Kutucu, açıklamalarda bulundu.

"EN ÖNEML İSİ 3 PUAN"

Golü için mutlu olduğunu belirten Kutucu, "İyi bir mücadeleydi. Başakşehir'i de tebrik ederim. En önemlisi 3 puandır. Golüm için de çok sevindim. Takıma katkıda bulundum. Güzel bir gece oldu benim için. Uzun süre sonra gol attım. Tabii ki mutluyum. En önemlisi 3 puandır benim için" ifadelerini kullandı.