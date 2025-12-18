Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okan Buruk'tan galibiyet açıklaması: 'Rotasyon yapma nedenimiz...'

Okan Buruk'tan galibiyet açıklaması: 'Rotasyon yapma nedenimiz...'

18.12.2025 22:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Okan Buruk'tan galibiyet açıklaması: 'Rotasyon yapma nedenimiz...'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazandıkları Başakşehir maçının ardından görüşlerini aktardı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray, konuk ettiği Başakşehir'i Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 yendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti yayıncı kuruluşta değerlendirdi.

"ROTASYON YAPMA NEDENİMİZ..."

Galibiyet hakkında konuşan Okan Buruk, “Oyuna başlangıcımızı beğendim. 1-0'ı bulduk. Verilmeyen golümüz var, karar doğru. Formda bir takım ve kulübesi güçlü bir takım. Biz oyuncu değişikliğini planladığımız gibi yaptık. Bir tek Sallai ve Icardi ile değişiklik yapmadık. Kramp girdiği için Ahmed ve Gökdeniz'i çıkardık. Çok çabaladılar. Daha az süre verilen oyuncularımız vardı. Çok iyi sınav geçirdiler. Hem kazandık hem kart görmedik. Başakşehir direkt rakibimiz, kupa hedefleri var. 3 puanla başlamak bizim için iyi oldu” dedi.

Süper Lig'deki Kasımpaşa maçı hakkında da konuşan Buruk, "Kasımpaşa takımı, son 2 maçta Emre Hoca ile 0-0 berabere kaldı. Savunmayı yapan, oynamaya çalışan bir takım. Puan almaya çalışacaklar. Ara kısa tabii, 3 gün var. Rotasyon yapma nedenimiz 3 gün sonra maç olmasıydı. Puan farkını artırmak istiyoruz. Rakipler yaklaşmak isteyecek. Kritik maç. İlk yarıyı lider bitirmek adına çok önemli maç" dedi.

"PSİKOLOJİK ANLAMDA ÖNEMLİ"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Gruptaki ilk maç, iyi ve formda bir takıma karşı oynadık. Kupayı kazanmak için mücadele eden bir takıma karşı kazanmak sevindirici. Devre arası değişiklik planlamamızı yapmıştık. Maça iyi başladık, golle başladık. Devamında pozisyonlar da vardı, ikinci golü bulabilirdi. Rakibimiz de hep gole yakındı. Beraberlik şansına hep yakın oldular, biz de ikinci gole yakın olduk. Maalesef ikinci golü atamadık ama beraberlik golünü de yemedik. Günay'ın kurtarışları, savunmanın önemli müdahaleleri oldu. Daha az oynamış birkaç oyuncumuzla oynadık. Yorgunlukları oldu, değişiklik yaptık. Günün sonunda kazanmak güzel. Psikolojik anlamda her maçı kazanmak önemli" dedi.

İlgili Konular: #galatasaray #Başakşehir #okan buruk

İlgili Haberler

Samsunspor deplasmanda istediğini alamadı: Mainz 2-0 Samsunspor
Samsunspor deplasmanda istediğini alamadı: Mainz 2-0 Samsunspor Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mainz 05'e 2-0 mağlup oldu.
ÇİMSA ÇBK Mersin EuroCup'ta son 16'da!
ÇİMSA ÇBK Mersin EuroCup'ta son 16'da! ÇİMSA ÇBK Mersin, EuroCup play-off turu ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Rapid Bükreş'i 95-87 mağlup ederek son 16 turuna yükselen ekip oldu.
Galatasaray Türkiye Kupası'na 3 puan ile başladı: Sarı-kırmızılılara tek gol yetti!
Galatasaray Türkiye Kupası'na 3 puan ile başladı: Sarı-kırmızılılara tek gol yetti! Galatasaray, Türkiye Kupası grup aşamasının ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.