Okan Buruk'tan galibiyet açıklaması: 'Rotasyon yapma nedenimiz...'

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray, konuk ettiği Başakşehir'i Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 yendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti yayıncı kuruluşta değerlendirdi.

"ROTASYON YAPMA NEDENİMİZ..."

Galibiyet hakkında konuşan Okan Buruk, “Oyuna başlangıcımızı beğendim. 1-0'ı bulduk. Verilmeyen golümüz var, karar doğru. Formda bir takım ve kulübesi güçlü bir takım. Biz oyuncu değişikliğini planladığımız gibi yaptık. Bir tek Sallai ve Icardi ile değişiklik yapmadık. Kramp girdiği için Ahmed ve Gökdeniz'i çıkardık. Çok çabaladılar. Daha az süre verilen oyuncularımız vardı. Çok iyi sınav geçirdiler. Hem kazandık hem kart görmedik. Başakşehir direkt rakibimiz, kupa hedefleri var. 3 puanla başlamak bizim için iyi oldu” dedi.

Süper Lig'deki Kasımpaşa maçı hakkında da konuşan Buruk, "Kasımpaşa takımı, son 2 maçta Emre Hoca ile 0-0 berabere kaldı. Savunmayı yapan, oynamaya çalışan bir takım. Puan almaya çalışacaklar. Ara kısa tabii, 3 gün var. Rotasyon yapma nedenimiz 3 gün sonra maç olmasıydı. Puan farkını artırmak istiyoruz. Rakipler yaklaşmak isteyecek. Kritik maç. İlk yarıyı lider bitirmek adına çok önemli maç" dedi.

"PS İKOLOJİK ANLAMDA ÖNEML İ"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Gruptaki ilk maç, iyi ve formda bir takıma karşı oynadık. Kupayı kazanmak için mücadele eden bir takıma karşı kazanmak sevindirici. Devre arası değişiklik planlamamızı yapmıştık. Maça iyi başladık, golle başladık. Devamında pozisyonlar da vardı, ikinci golü bulabilirdi. Rakibimiz de hep gole yakındı. Beraberlik şansına hep yakın oldular, biz de ikinci gole yakın olduk. Maalesef ikinci golü atamadık ama beraberlik golünü de yemedik. Günay'ın kurtarışları, savunmanın önemli müdahaleleri oldu. Daha az oynamış birkaç oyuncumuzla oynadık. Yorgunlukları oldu, değişiklik yaptık. Günün sonunda kazanmak güzel. Psikolojik anlamda her maçı kazanmak önemli" dedi.