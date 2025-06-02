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Galatasaraylı Alvaro Morata'dan transfer itirafı: Oynamak istediği takımı açıkladı!

Galatasaraylı Alvaro Morata'dan transfer itirafı: Oynamak istediği takımı açıkladı!

2.06.2025 20:01:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaraylı Alvaro Morata'dan transfer itirafı: Oynamak istediği takımı açıkladı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, milli takım kampında transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata, gelecekte Getafe'de oynamak istediğini söyledi.

Morata, 2025 UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa'ya karşı oynayacakları maç öncesinde İspanya Milli Takım kampında La Sexta televizyonuna açıklamalarda bulundu.


"GETAFE'DE OYNAMAK İÇİN..."

"İspanya'da gelecekteki takımın kim olur?" sorusuna "Getafe" yanıtını veren Morata, "Getafe'de oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama şu an bunu yapma zamanı değil" diye konuştu.

Sevilla kulübünden teklif aldığı iddialarını, "Doğru değil. En azından benim bilgim yok. Ancak Sevilla elbette ki büyük bir kulüp ve onu dışarıda bırakacak değilim" diyerek yalanlayan Morata, "Galatasaray ile 6 aylık daha sözleşmem var ama sonrasında ne olur bilmiyorum. Elbette İspanya'ya dönmek hoşuma gider" ifadelerini kullandı.


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