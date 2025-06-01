Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması: 'Gönlü burada onu biliyoruz'

Galatasaray'da kiralık geçirdiği sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarının yanı sıra gol krallığı yaşayan Victor Osimhen, İstanbul'dan ayrıldı.

Galatasaray İkinci Başkanı Niyazi Yelkencioğlu, Victor Osimhen'in transferi konusunda Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.

Yelkencioğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle onun kararı, onun kararını bekliyoruz. Giderse maddiyat için gidecektir."

"GÖNLÜ BURADA..."

"Gönlü burada onu biliyoruz. Maddiyat da çok önemli, büyük rakamlar konuşuluyor. Göreceğiz, bekliyoruz."

"Güzel bir hava yakaladık. Çok iyi oyuncularımız var. Onlara birkaç takviye ile bu takım daha iyi yerlere gelecek. Avrupa'da da başarılı olacağız. Türkiye'de de başarılarımızın devam edeceğine inanıyorum."