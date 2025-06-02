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Osimhen'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu!

Osimhen'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu!

2.06.2025 09:19:00
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Cumhuriyet Spor
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Osimhen'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu!

Galatsaaray'ın takımda tutmak istediği Victor Osimhen'in sarı kırmızılı ekipten 5 yıllık sözleşme ve 20 milyon Euro maaş istediği iddia edildi.

Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da Victor Osimhen sezona damga vurdu. Napoli'den kiralık geldiği sarı-kırmızılılarda şampiyonluğun mimarı olan Nijeryalı santrforla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Hasan Şaş, KAFA Sports'ta yaptığı açıklamada Osimhen'in Galatasaray'dan istediği sözleşmeye dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın bonservisini almak için tüm şartları zorladığı Osimhen'in 31 yaşına kadar sürecek bir sözleşme istediği aktarıldı.

Hasan Şaş yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki golcünün Galatasaray'dan 5 yıllık sözleşme ve senelik 20 milyon Euro maaş istediğini belirtti.

Galatasaray, Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak için Napoli'ye çıkış maddesi olan 75 milyon Euro'yu da ödemek zorunda.

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maçta 37 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.


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