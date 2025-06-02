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İstanbul'da bir araya geldiler: Serdal Adalı, Galatasaray'ın eski oyuncusuyla görüştü!

İstanbul'da bir araya geldiler: Serdal Adalı, Galatasaray'ın eski oyuncusuyla görüştü!

2.06.2025 11:33:00
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Cumhuriyet Spor
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İstanbul'da bir araya geldiler: Serdal Adalı, Galatasaray'ın eski oyuncusuyla görüştü!

Yeni sezonda kadroda ciddi değişikliklere gidecek olan Beşiktaş'ın Galatasaray ve Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru'yu gündemine aldığı iddia edildi.

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmanın peşinde olan Beşiktaş'ta tek gündem transfer. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

Ajansspor'un haberine göre, Beşiktaş, Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru ile ilgileniyor.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın İstanbul'da Henry Onyekuru ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.


Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'nın formasını giyen Henry Onyekuru'nun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

27 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 4 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı veremedi.


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