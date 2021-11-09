Galatasaraylı Babel'den mesaj var
Galatasaraylı Babel, Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Sürece güven, başka her şey gürültüdür" ifadesini kullandı.
Galatasaray'da oynadığı kötü futbol nedeniyle hedef haline gelen Galatasarylı Ryan Babel, sosyal medya hesabından yine açıklamalarda bulundu.
Babel, son olarak Karagümrük maçında ilk 11'de forma giymiş, ilerleyen dakikalarda sahadan alınmıştı.
Sosyal medyada adeta linç yiyen Babel, Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Sürece güven, başka her şey gürültüdür" ifadesini kullandı.
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