Galatasaraylı Ryan Babel'den şaşırtan transfer itirafı

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2021 Cuma, 15:35
<p>Galatasaraylı Ryan Babel, İngiliz basınına içini döktü.</p>

Galatasaraylı Ryan Babel, İngiliz basınına içini döktü.

<p>Hollandalı futbolcu, Liverpool'dan Hoffenheim'a transfer sürecini anlatırken, pişman olduğunu belirtti.</p>

Hollandalı futbolcu, Liverpool'dan Hoffenheim'a transfer sürecini anlatırken, pişman olduğunu belirtti.

<p>İngiliz basınına konuşan deneyimli futbolcu, kariyerinin en büyük hatasının Bundesliga'da oynamak olduğunu itiraf etti.</p>

İngiliz basınına konuşan deneyimli futbolcu, kariyerinin en büyük hatasının Bundesliga'da oynamak olduğunu itiraf etti.

<p>Liverpool'da forma şansı bulamadığı dönemde yeni bir başlangıç yapmak istediğini belirten Babel, "Milli takımdaki yerimi kaybetmeye başladığımda daha çok oynamak için yükselişte olan Hoffenheim'a gitmeyi tercih ettim. Ama bu kararı verdiğim için çok pişmanım" dedi.</p>

Liverpool'da forma şansı bulamadığı dönemde yeni bir başlangıç yapmak istediğini belirten Babel, "Milli takımdaki yerimi kaybetmeye başladığımda daha çok oynamak için yükselişte olan Hoffenheim'a gitmeyi tercih ettim. Ama bu kararı verdiğim için çok pişmanım" dedi.

<p>Hollandalı futbolcu, Bundesliga ve Premier Lig'deki farklılıklardan dolayı Almanya'da bir türlü gerçek kimliğini sahaya yansıtamadığını da belirtti.</p>

Hollandalı futbolcu, Bundesliga ve Premier Lig'deki farklılıklardan dolayı Almanya'da bir türlü gerçek kimliğini sahaya yansıtamadığını da belirtti.

<p>35 yaşındaki futbolcu, 2010-2012 yıllarında forma giydiği Hoffenheim'de 51 maçta 6 gol, 4 asiste imza attı.</p>

35 yaşındaki futbolcu, 2010-2012 yıllarında forma giydiği Hoffenheim'de 51 maçta 6 gol, 4 asiste imza attı.

<p>9 farklı takımda forma giyen Ryal Babel, böylece kariyerinin en düşük üretkenliğini Alman ekibinde yaşamış oldu.</p>

9 farklı takımda forma giyen Ryal Babel, böylece kariyerinin en düşük üretkenliğini Alman ekibinde yaşamış oldu.

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