Galatasaraylı Ryan Babel'den şaşırtan transfer itirafı

Liverpool'da forma şansı bulamadığı dönemde yeni bir başlangıç yapmak istediğini belirten Babel, "Milli takımdaki yerimi kaybetmeye başladığımda daha çok oynamak için yükselişte olan Hoffenheim'a gitmeyi tercih ettim. Ama bu kararı verdiğim için çok pişmanım" dedi.