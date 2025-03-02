Galatasaray deplasmanda kayıp!
Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Merkezefendi Belediyesi Basket'e 98-96 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Galatasaray'ı 98-96 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ligde 23 puanla 15 .sırada yer alırken Galatasaray, 30 puanla 5. sırada bulunuyor. Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Alper Gökçebel
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cook 17, Vanwijn 1, Newman 13, Egehan Arna 17, Moody 20, Arca Tüloğlu, Bleijenbergh 20, Akif Güven 2, McLemore 8, Metin Türen
Galatasaray: Young 8, Cummings 19, Samet Geyik 4, Palmer 28, Göksenin Köksal 4, Wallace 4, Blumbergs 12, Buğrahan Tuncer 10, Delgado 7
1. Periyot: 24-30
Devre: 52-53
3. Periyot: 77-72
Beş faulle çıkan: 32.52 Samet Geyik (Galatasaray)
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