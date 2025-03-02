Galatasaray deplasmanda kayıp!

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Merkezefendi Belediyesi Basket'e 98-96 mağlup oldu.

Galatasaray deplasmanda kayıp!
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AA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 18:27

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Galatasaray'ı 98-96 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ligde 23 puanla 15 .sırada yer alırken Galatasaray, 30 puanla 5. sırada bulunuyor.  Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Alper Gökçebel

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cook 17, Vanwijn 1, Newman 13, Egehan Arna 17, Moody 20, Arca Tüloğlu, Bleijenbergh 20, Akif Güven 2, McLemore 8, Metin Türen

Galatasaray: Young 8, Cummings 19, Samet Geyik 4, Palmer 28, Göksenin Köksal 4, Wallace 4, Blumbergs 12, Buğrahan Tuncer 10, Delgado 7

1. Periyot: 24-30

Devre: 52-53

3. Periyot: 77-72

Beş faulle çıkan: 32.52 Samet Geyik (Galatasaray)


Etiketler: #galatasaray #Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket #Basketbol Süper Ligi

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