Galatasaraylı efsane Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Alanyaspor'a imza attı!

4.09.2025 14:55:00
Süper Lig ekibi Alanyaspor, Galatasaraylı efsane Rumen oyuncu Gheorghe Hagi'nin 26 yaşındaki oğlu Ianis Hagi'yi renklerine bağladı.

Süper Lig'de milli araya Beşiktaş galibiyetiyle giren Alanyaspor, transferde büyük ses getirdi.

Turuncu-yeşilliler, Rangers ile yollarını ayıran Ianis Hagi'yi kadrosuna kattı.

HAGI DE İMZA TÖRENİNDE

Alanyaspor, Rumen oyuncuyla sözleşme imzaladı.

İmza törenine Ianis Hagi'nin babası Gheorghe Hagi de yer aldı.

130 MAÇTA 48 GOLE KATKI

Rumen oyuncu, Rangers'ta 130 maçta forma giyerken 20 gol ve 28 asist kaydetti.

Ianis Hagi, geçen sezon İskoç ekibinde 32 maçta 5 gol ve 7 asist katkısı sağladı.

47 kez Romanya Milli Takımı'nda ter döken Hagi 6 gol kaydetti.

İtalya'da Fiorentina ve Belçika'da Genk gibi takımlarda da oynayan Hagi, sağ kanatta da görev alabiliyor.

