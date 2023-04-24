Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira: 'Bu insanlar için ölürüm'

Yayınlanma: 24.04.2023 - 20:08

Güncelleme: 24.04.2023 - 20:08

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Lucas Torreira

"HER ZAMAN GALATASARAY"

Uruguaylı futbolcu, paylaşımında "Bu güzel ülkeyetek bir amaç için geldim; bu harika renklere aşık olmak. Hiçbir şey ve hiç kimse yolumuza çıkamaz. Gerekirse bu insanlar için ölürüm. Sonuna kadar kardeş gibi mücadele edelim. Bugün, yarın ve her zaman Galatasaray" ifadelerini yazdı.

Galatasaraylı taraftarlar, Torreira'nın bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.