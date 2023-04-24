Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in geleceği belli oluyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un; "Alanyaspor maçında Barış Alper’i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi" dediği Bafetimbi Gomis’in sarı-kırmızılılardaki durumu belli oluyor. Yarın saat 17.00’de toplanacak Galatasaray Yönetim Kurulu’nda, Gomis’in takımdaki geleceğine de karar verilecek. Ayrıca 37 yaşındaki futbolcu, bugünkü antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, dün akşam sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığı nedeniyle Icardi’yi riske etmemiş ve ileri uçta Zaniolo’ya şans vermişti.
Bafetimbi Gomis
GOMIS PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Gomis hakkında sorulan bir soruya da Okan Buruk; "Alanyaspor maçında Barış Alper’i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi" cevabını verdi.
Tecrübeli futbolcu ise bunun üzerine sırt ağları nedeniyle görev alamadığını, sarı-kırmızılı takıma şampiyonluk yarışında zarar vermemek için daha fazla açıklama yapmayacağını belirtti.
ÖZÜR BEKLENİYOR
Tüm bu yaşananların ardından bugün yapılan antrenmanda da takımdan ayrı çalışan Gomis’in durumu yarın netlik kazanacak.
Dursun Özbek başkanlığında yarın 17.00’de toplanacak Yönetim Kurulu, Bafetimbi Gomis’in geleceğine de karar verecek. Sarı-kırmızılı yönetim kurulunun öncelikle Fransız futbolcudan özür dilemesini isteyeceği, olumsuz yanıt alınması halinde ise kadro dışı kararı veya karşılıklı feshin devreye sokulacağı öğrenildi.
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