Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi çözüldü

Süper Lig ekibi Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, tesislere giderek Bafetimbi Gomis ile yaşanan krize son noktayı koydu.

DHA
Yayınlanma: 24.04.2023 - 19:13
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi çözüldü
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Galatasaray'da Gomis krizi çözüldü.

Dursun Özbek, derbi öncesinde takıma moral vermek için tesislere gitti.

Bafetimbi Gomis

SORUN ÇÖZÜLDÜ

Okan Buruk, Erden Timur ve futbolcularla bir araya gelen Özbek, Gomis ile ilgili sorunu da çözdü.

Fransız golcünün salı günü yapılacak antrenmanda takımla çalışması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmayan Bafetimbi Gomis ile ilgili kulüp başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk açıklama yapmıştı.

Okan Buruk, "Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi. Perşembe günü bana bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Bu benim için çok büyük sürpriz oldu. Bu süreçten sonra gerekli kararları yönetimimiz verecek" demişti.

Dursun Özbek ise, "Bafetimbi Gomis'i Türkiye'ye ben getirdim. Dünkü davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli, Galatasaray'a hizmet etmek durumundadır. Kendisiyle konuştum. Sahadaki patron Okan Hoca. O nasıl takdir ederse, herkes saygı duyacak. Zaten bizim takım öyle bir takım. Herkes, Okan Hoca'ya saygı gösteriyor. Bafe niye böyle yaptı, doğru pek hoş değildi. Yönetim Kurulu'nda bunu konuşacağız. Buradaki davranış biçimini kabul etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.


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