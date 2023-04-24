Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira: 'Hala zirvedeyiz'

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Lucas Torreira karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı. Uruguaylı futbolcu, "Zorlu bir yarışta olduğumuzu biliyoruz, ancak hala zirvedeyiz ve gardımızı düşürmeyi göze alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2023 - 07:53
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira: 'Hala zirvedeyiz'
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Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.

Torreira, "Bugün istediğimiz sonucu alamadık ama hala hedefimize odaklandık ve şimdiden bir sonraki oyuna bakıyoruz. Zorlu bir yarışta olduğumuzu biliyoruz, ancak hala zirvedeyiz ve gardımızı düşürmeyi göze alamıyoruz" dedi.

"MÜCADELEYE DEVAM"

12.3 km ile Galatasaray adına maçın en çok koşan ismi olan Torreira, "Sonuna kadar çok çalışmaya ve mücadeleye devam" sözlerini noktaladı.


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