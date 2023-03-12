Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo dünya basınında: 'Galatasaray ile süper başlangıç'

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 11:50

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 11:56

Galatasaray'da ilk resmi maçında fileleri havalandıran Nicolo Zaniolo'nun performansı Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı.

Sky İtalya: "Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla ilk lig maçında Kasımpaşa'ya karşı galibiyet golünü atarak rüya gibi bir ilk maç oynadı. İkinci yarıda eski Romalı, sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı mükemmel vuruş ile takımına 3 puanı kazandırdı"

"TÜRKİYE'DEKİ İLK MUTLULUĞU"

Gazzetta: "11 dakika sürdü. Devre arasının ardından Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi ve golünü attı. Nicolo Zaniolo'nun İstanbul'da Galatasaray ile mutluluk hikayesi bu. Bu kez golün anlamı farklı. Puan tablosunun zirvesindeki Galatasaray için yarış adına önemliyken yine ocak ayında Roma ile tatsız bir ayrılık yaşayan Zaniolo için gerçek bir yeniden başlangıç oldu. Yeni taraftarları onu tezahüratları ile favori belirlemişlerken şimdiden İngiltere'ye ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçına odaklanmış olan Roberto Mancini'nin yüzü gülüyor. Savruk çocuk, geri dönmüş olabilir. Ona bir şans daha vermek için en uygun anda" (İtalya)

Corriere Dello Sport: "Roma'nın eski oyuncusu, Süper Lig'deki ilk maçında hemen belirleyici oldu. Devre arasının ardından Okan Buruk tarafından oyuna sokuldu, Kasımpaşa karşısında sol ayağıyla yaptığı isabetli vuruşla maçı çözdü" (İtalya)

"REKOR TRANSFER GALİBİYETE TAŞIDI"

Sport Mediaset: "Nicolo Zaniolo, Galatasaray için sonucu belirledi. Yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkan Roma'nın eski hücumcusu, ligdeki ilk golünü hemen atarak takımının 1-0'lık Kasımpaşa galibiyetinde 3 puanı kazandırdı" (İtalya)

Ligablatt: "Cumartesi akşamı Türkiye Süper Ligi'nin lideri Galatasaray, aynı şehrin takımı Kasımpaşa'yı ağırladı. Zorlu geçen mücadeleden ev sahibi ekip, galip ayrılmayı başardı. Akşamın golünü Galatasaray'ın 15 milyon Euro'luk yıldızı Nicolo Zaniolo attı" (Almanya)

A Bola: "Kış transfer döneminde Jose Mourinho'nun Roma'sından ayrılarak Galatasaray'a transfer olan Zaniolo, ilk resmi maçında Kasımpaşa'ya karşı 57. dakikada skoru belirleyen golü atarak takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi" (Portekiz)

"İLK MAÇTA HARİKA BİR GOL ATTI"

Voetbal: "Maça yedek kulübesinde başlayan Nicolo Zaniolo, galibiyeti getiren isim oldu. 23 yaşındaki orta saha, Roma'nın gitmesine izin vermesiyle Galatasaray'a imza atmıştı. Kasımpaşa karşısında ilk maçına çıktı. İkinci yarının başında Yunus Akgün'ün yerine oyuna giren Zaniolo, daha 15 dakika geçmeden golünü attı. Eski Vitesseli Milot Rashica'nın pasında tereddüt etmedi ve Zaniolo'nun golü maçtaki tek gol oldu" (Hollanda)

Index: "Nicolo Zaniolo, Roma taraftarlarının gözdesiydi ve Francesco Totti'nin yerini alacaktı. Kulüp yönetimi ile ilişkiler kötüye gitti ve Zaniolo, transfer olmak istedi. Süreç, şaşırtıcı bir şekilde 15 milyon Euro'ya Türk devi Galatasaray'a gitmesiyle sona erdi. Bugün, yeni kulübü için ilk resmi maçına çıktı ve Kasımpaşa'ya karşı galibiyeti getiren golü attı" (Hirvatistan)

"ZANIOLO'NUN GOLÜYLE REKOR KIRDI"

Sport-fm: "İkinci yarının başında oyuna giren eski Romalı yıldız, güzel bir gol ile 3 puanı kazandırarak üst düzey kalitesini gösterdi. İlk resmi maçını ve ilk golünü çok güçlü duygularla yaşadı. Maçın bitiminden hemen sonra bayrakla sahayı turladı" (Yunanistan)

Trivela: "Kasımpaşa'ya karşı 1-0'lık galibiyeti getiren isim Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo oldu. Devre arasında oyuna dahil olan Zaniolo, oyundaki 12. dakikasında golünü attı" (Brezilya)