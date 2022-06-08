Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui: 'Galatasaray'a borcum var'
Süper Lig ekibi Galatasaray'da talihsiz bir sakatlık geçiren Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılılara olan borcunu ödemek istediğini söyledi.
Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Gözünden yaralandığı dönemde Galatasaray'ın kendisine hiç tahmin edemeyeceği kadar sahip çıktığını söyleyen Omar Elabdellaoui, teklifler almasına rağmen İstanbul'da kalmak istediğini söyledi.
Norveç basınına konuşan tecrübeli futbolcu, "Futbol oynamak bir yana, bir daha göreceğime dair bile ümidim yoktu. Bu zorlu süreçte Galatasaray hem benim hem de ailemin yanında oldu" dedi.
"BORCUMU ÖDEMEK İSTİYORUM"
Galatasaray'a olan borcunu ödemek istediğini söyleyen Omar, "Şimdi iyi bir hazırlık yapmayı ve yeni sezonda yüzde yüzümle kulübüme olan borcumu ödemeyi istiyorum" açıklamasını yaptı.
Norveçli oyuncu, 2020 yılının ağustos ayında transfer olduğu Galatasaray'da 20 karşılaşmada forma giyerken 1 asist kaydetti.
Video Haberler
- Duş alan kadını dikizleyen tacizci darbedildi
- 'Yalnız Kurt' AKP'yi karıştırdı
- Bağcılar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
- Seyir terasından kayalıklara düştü,'' İtfaiye kurtardı''
- Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten düştü!
- Kuytulcular slogan attı, polis sirenle bastırdı
- Öldürülen tribün lideri davasında yeni gelişme
- Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
- Örümcek gibi tırmanarak girdiği evden iki telefon çaldı
- Bakanın katıldığı toplantıda alanı su bastı
En Çok Okunan Haberler
-
- Son anketten Erdoğan'a kötü haber
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- 'Akşener ve Davutoğlu dikkatli olsun'
- Markete üstsüz giren kadına gözaltı
- Erdoğan hakkında suç duyurusu
- TKP stratejisini açıkladı
- Motorine dev zam!
- Bakan açıkladı: Kira artışına sınır geldi
- Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
- AKP'den asgari ücret açıklaması