Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira'dan Süper Lig tarihine geçen gol!

16 Eylül 2022 Cuma, 20:43

Süper Lig'de 2022-2023 sezonun en erken golünü, Galatasaray'dan Sergio Oliveira kaydetti.

Sergio Oliveira'nın Konyaspor'a 59. saniyede attığı gol, bu sezon ligde atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca sarı-kırmızılıların, 30 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, Konyaspor ağlarına bu sezon ligde gol atan ilk isim oldu.

Konyaspor'un 6 haftalık gol yememe serisi, Galatasaray deplasmanında son buldu.