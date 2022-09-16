Galatasaraylı futbolcu Sergio Oliveira'dan Süper Lig tarihine geçen gol!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira, 2022-2023 sezonunun en erken golünü attı.
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun en erken golünü, Galatasaray'dan Sergio Oliveira kaydetti.
Sergio Oliveira'nın Konyaspor'a 59. saniyede attığı gol, bu sezon ligde atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti.
Ayrıca sarı-kırmızılıların, 30 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, Konyaspor ağlarına bu sezon ligde gol atan ilk isim oldu.
Konyaspor'un 6 haftalık gol yememe serisi, Galatasaray deplasmanında son buldu.
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