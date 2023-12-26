Galatasaraylı futbolcudan veda gibi paylaşım!
Süper Lig ekibi Galatasaray ile yolları ayıracağı iddia edilen İspanyol futbolcu Angelino, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Angelino'dan veda gibi bir paylaşım geldi.
Sarı-kırmızılı takımın Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarının kadrolarında yer almayan İspanyol futbolcu, pazartesi gecesi geç saatlerde içinde çocuğunun da bulunduğu uçaktan fotoğraf paylaştı.
VEDA OLARAK YORUMLANDI
Galatasaray taraftarları sosyal medyada 26 yaşındaki futbolcunun yaptığı paylaşımı ayrılık olarak yorumladı.
Sarı-kırmızılı forma altında 19 maçta sahaya çıkan Angelino, 1 gol ve 1 asist yaptı.
Angelino'nun paylaşımı şu şekilde:
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