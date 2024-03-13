Galatasaraylı Hukukçular Derneği'nden Ali Koç'a suç duyurusu

Yayınlanma: 13.03.2024 - 20:40

Güncelleme: 13.03.2024 - 20:40

Galatasaraylı Hukukçular Derneği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalar sebebiyle suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamada Ali Koç hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

İşte Galatasaraylı Hukukçular Derneği'nden yapılan açıklama;

"Bugün Fenerbahçe SK Başkanı Ali Koç'un TV şovunu ve camiamıza yönelik mesnetsiz söylemlerini endişe ile takip etmiş bulunmaktayız.

'HAKEM KARARLARINI UNUTTURMAK İÇİN'

Bunların yılların verdiği Galatasaray kompleksi ile başarısızlığını ve skandal hakem kararlarını unutturmak için yapıldığının farkındayız.

Gündemi değiştirmek, sıradaki maçlar üzerinde baskı kurmak için hiçbir şeyden çekinmeyen, başarıya giden her yolu mubah gören zihniyeti reddediyoruz.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Galatasaray Spor Kulübü ve camiası her zaman saha içinde kalmış, ahlaki ve etik kurallar çerçevesinde mücadelesini vermiştir. Asılsız iddialar ve yakıştırmalar ile asırlık çınara zarar verebileceklerini düşünenler ancak kendilerini avuttukları ile kalacaktır.

Galatasaray camiasına yönelik söylemlerinde TCK 216 maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işleyen Ali Koç hakkında gerekli suç duyurusunda bulunacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz."