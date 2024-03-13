Galatasaraylı Hukukçular Derneği'nden Ali Koç'a suç duyurusu

Galatasaraylı Hukukçular Derneği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalar sebebiyle suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 20:40
Galatasaraylı Hukukçular Derneği'nden Ali Koç'a suç duyurusu
Abone Ol google-news

Galatasaraylı Hukukçular Derneği, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalar sebebiyle suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamada Ali Koç hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

İşte Galatasaraylı Hukukçular Derneği'nden yapılan açıklama;

"Bugün Fenerbahçe SK Başkanı Ali Koç'un TV şovunu ve camiamıza yönelik mesnetsiz söylemlerini endişe ile takip etmiş bulunmaktayız.

'HAKEM KARARLARINI UNUTTURMAK İÇİN'

Bunların yılların verdiği Galatasaray kompleksi ile başarısızlığını ve skandal hakem kararlarını unutturmak için yapıldığının farkındayız.

Gündemi değiştirmek, sıradaki maçlar üzerinde baskı kurmak için hiçbir şeyden çekinmeyen, başarıya giden her yolu mubah gören zihniyeti reddediyoruz.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Galatasaray Spor Kulübü ve camiası her zaman saha içinde kalmış, ahlaki ve etik kurallar çerçevesinde mücadelesini vermiştir. Asılsız iddialar ve yakıştırmalar ile asırlık çınara zarar verebileceklerini düşünenler ancak kendilerini avuttukları ile kalacaktır.

Galatasaray camiasına yönelik söylemlerinde TCK 216 maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işleyen Ali Koç hakkında gerekli suç duyurusunda bulunacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz."


Ali Koç haberleri galatasaray haberleri fenerbahçe haberleri Galatasaraylı Hukukçular Derneği haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe Başkanlığına devam edecek mi? Ali Koç'tan yanıt!

Fenerbahçe Başkanlığına devam edecek mi? Ali Koç'tan yanıt!
Murat Cemcir’den eski dostu Ahmet Kural hakkında çarpıcı açıklama!

Murat Cemcir’den eski dostu Ahmet Kural hakkında çarpıcı açıklama!
İngiliz efsaneden Arda Güler'e övgü: 'Türkiye'nin umutlarını sırtında taşıyor'

İngiliz efsaneden Arda Güler'e övgü: 'Türkiye'nin umutlarını sırtında taşıyor'
Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak’ta kaza yaptı: 1 polis şehit, yaralılar var

Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak’ta kaza yaptı: 1 polis şehit, yaralılar var
Ali Koç'tan Galatasaray'a sert sözler: 'Türk futbolu için beka sorunu'

Ali Koç'tan Galatasaray'a sert sözler: 'Türk futbolu için beka sorunu'
O videosuyla gündem oldu: ‘Kadınların erkeklerde nefret ettiği özellikler’

O videosuyla gündem oldu: ‘Kadınların erkeklerde nefret ettiği özellikler’
Yetkililer harekete geçti: Kobe Bryant'ın heykelinde skandal hata!

Yetkililer harekete geçti: Kobe Bryant'ın heykelinde skandal hata!
Tarih yazdılar… ’57. Alay’ için Tekirdağ’dan Çanakkale’ye yürüyorlar

Tarih yazdılar… ’57. Alay’ için Tekirdağ’dan Çanakkale’ye yürüyorlar