Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu maç sonrası açıklamalar yaptı!
Gol attığı maçın ardından konuşan Kerem, "Fatih Hoca ile hedeflerimi daha kolay üst noktaya taşıyorum" dedi.
Galatasaray’ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK karşısında attığı golle bu sezon ligdeki 2. gol sevincini yaşadı. Avrupa Ligi’nde de 3 gol kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını da 5’e çıkardı.
Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile mücadele etti. Müsabakadan 2-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu da rakip fileleri havalandırdı. Maçın 73. dakikasında sahneye çıkan Kerem, Sofiane Feghouli’nin ara pasında defansın arkasına iyi sarktı ve ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
23 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon ligdeki 2. golünü kaydetti. Genç futbolcu ligde daha önce Kasımpaşa deplasmanında gol atmıştı. Bu sezon Avrupa kupalarında da 3 golü bulunan milli futbolcu, toplamda 5 kez rakip fileleri havalandırdı.
Maça 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 82. dakikada yerini Mustafa Muhammed’e bıraktı.
Maç bitiminde geceyi değerlendiren Kerem, "Galatasaray'a Fatih Terim'le çalışma şansı bulmak için geldim. Onunla daha çabuk ve hızlı gelişim sağlıyorum. Hedeflerimi daha Benim gol atmam önemli değil, takımımın bugün bu maçı kazanması önemli" dedi.
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