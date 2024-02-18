Galatasaraylı Kerem Demirbay: 'İlk devrede maçı bitirdik'

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Demirbay mücadelenin ardından konuştu. Demirbay, "İlk devrede maçı bitirdik gibi bir şey oldu. Bugün maçı kazandık. Takımdan önemlisi yok" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 21:24
Galatasaraylı Kerem Demirbay: 'İlk devrede maçı bitirdik'
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Kerem Demirbay, Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup ettiği maçın ardından açıklama yaptı.

Demirbay yaptığı açıklamada, "Öncelikle çok mutluyum. Maçı kazandık. Görevimizi yerine getirdik. İyi bir maç oldu. İlk dakikada çok iyi başladık, enerjili başladık, topa hakimdik, golü erken bulduk ve bu işimizi kolaylaştırdı" dedi.

"TAKIMDAN ÖNEMLİSİ YOK"

Kerem ayrıca, "İlk devrede maçı bitirdik gibi bir şey oldu. Bugün maçı kazandık. Takımdan önemlisi yok. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.


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