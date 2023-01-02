Galatasaraylı Lucas Torreira, Serie A'nın radarında

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'ya İtalya Serie A ekiplerinden teklif yağıyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2023 Pazartesi, 07:30
Galatasaraylı Lucas Torreira, Serie A'nın radarında
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, İtalya Serie A ekipleri Lazio ve Milan'ın transfer listesinde yer alıyor.

NTV Spor'un haberine göre, Maurizio Sarri’nin çalıştırdığı İtalyan ekibi Lazio, Torreira’yı kadrosunda görmek istiyor. Ancak yönetim, Okan Buruk’un planlarında yeri olan 26 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Lucas Torreira

Uruguaylı orta saha, AC Milan’ın da geniş transfer listesinde yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda 13 lig maçına çıkan Torreira, 1 asist üretti.

Galatasaray, 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Lucas Torreira’yı Arsenal’den 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.


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