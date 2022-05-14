Galatasaraylı Mostafa Mohamed: 'Fenerbahçe ile görüştüm'

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:15

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, imza süreci, tamamlanmayan Bordeaux transferi ve birçok konu ile ilgili Fotomaç'a açıklamalarda bulundu. Savaş Çorlu'ya konuşan Mohamed, Fatih Terim için özel ifadeler kullandı.

"BORDEAUX KISMET OLMADI"

Galatasaray'dan ayrılan teknik direktör Fatih Terim'in transferinde etkili olduğunu ifade eden Mısırlı yıldız, "Fatih Terim benim için gerçek bir efsane ve imparator. Ondan çok şey öğrendim, aramız da çok iyiydi. Ayrılmasına çok üzüldüm. Onunla uzun yıllar devam etmek isterdim. Kısmet olmadı" dedi.

Transfer sezonunun son gününde tamamlanamayan Bordeaux transferini değerlendiren Mohamed, sorunun iki kulüp arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını söyledi. Bunun için üzüldüğünü belirten Mısırlı oyuncu, "Ayrılmayı şans bulamadığım için istemiştim. Her zaman oynamak istiyorum. Yedekte kalmayı sevmiyorum. (Anlaşmayı) Başka yer ve yeni bir başlangıç için tercih ettim ancak kısmet olmadı. Sorun benden değil kulüpler arası sıkıntıdan kaynaklandı. Üzüldüm ama dönünce unuttum" diye konuştu.

"KAÇAN ŞAMPİYONLUK ÇOK ÜZDÜ"

Trabzonspor'un şampiyonluğu hak ettiğinden bahseden Mohamed, "Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, kupayı sonuna kadar hak etti. İçerde ve dışarda kaybetmedi. İyi futbol oynadılar. Şampiyonluğu çok net hak ettiklerini söyleyebilirim. Onları kutluyorum. Bizim maçlarımızda da gerçekten iyi oynadılar" dedi.

Mısırlı golcü, geçirdikleri kötü sezon hakında konuşarak "Öyle bir sezon geçirdik ki elimizden geleni yaptık diyemiyorum. Bize güvenenleri çok üzdük, çok üzüldük. İyi işler yapamadık. Geçen sene de çok üzüldük. Galatasaray taraftarına şampiyonluk yaşatmak isterdik. Geçen sezon Malatyaspor maçında averaj ile kaçırdığımız maçta attığım gollerle şampiyonluk gelmesini çok isterdim. Bir golle kaçan şampiyonluk nasıl üzmez. O kaçan şampiyonluğu unutmuyorum" ifadelerini kullandı.

"TORRENT'İN ZAMANA İHTİYACI VAR"

Fenerbahçe derbisinde attığı golü unutamadığını belirten Mohamed, "Kadıköy'de Fenerbahçe derbisinde attığım golün önemini o an anlayamadım. Golü atana kadar önemini gerçekten hissetmedim. Ne kadar kıymetli gol olduğumu attıktan sonra anladım. Seyircisiz maçta hiç anlam verememiştim. Ama şimdi anlatırken bile o heyecanı adeta yeniden yaşıyor gibiyim" dedi.

Galatasaray'ın İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent'in zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Mohamed, "Torrent çok iyi bir hoca, geleli kısa süre oldu. Bu gibi durumlarda yeni gelen teknik adamlara uzun vadede bakılmalı. Kendisini ispat etmesi için çalışıyor. Önce teknik adam sonra başkanlık süreci bizi etkilemedi. Profesyonel futbolcuyuz, işimizi yapmak zorundayız. Bunların bize etki etmediğini rahatlıkla söyleyebilirim" diye konuştu.

"EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞTÜM"

Mısır Milli Takımı'nda beraber forma giydiği Liverpool'lu yıldız oyuncu Mohamed Salah'dan övgüyle bahseden Mohamed, "Salah ile oynamak benim için büyük şeref. Oynadığım maçları o da takip ediyor. Ara ara maçlarımız için yorum bile yapıyoruz. Onunla iyi arkadaşlığımız ve diyaloğumuz var. Sakin bir oyuncu ama ciddi bir kişilik. Bazen aramızda şakalar oluyor. Mesela takım otobüsündeyiz. Benim ve herkesin beğendiği şarkıyı Salah beğenmiyor ve şarkıyı hemen kapattırıyor" ifadelerini kullandı.

Mohamed, Fenerbahçe'ye transferine ilişkin konuşurken "Galatasaray'a gelmeden önce Fenerbahçe'nin gündemindeydim. 8 ay kadar önce Fenerbahçe Sportif Direktörü Belözoğlu beni aramıştı. O zaman Zamalek beni bırakmak istemedi. Afrika Kupası da vardı. Gelişme de olmadı. Emre Belözoğlu ile Galatasaray'a geldikten sonra hiç görüşmedim" dedi.

Mısırlı golcü sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu söylerken "En mutlu olduğum çok anım var ama Fenerbahçe maçında attığım gol anlamını kavrayamama rağmen en mutlu anlarımdan birisi. Taraftar mutluysa ben de mutluyum. Galatasaray'da çok mutluyum, bir yere gitmek gibi bir düşüncem yok. Galatasaray'a çok büyük bir kulüp olduğu için geldim" diye konuştu.