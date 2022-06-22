Mario Balotelli, Galatasaray'a transfer olacak mı? Murat Sancak açıkladı
Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları gündeme geliyordu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, iddialara açıklık getirdi.
Adana Demirspor'daki ilk sezonunun ardından hakkında Galatasaray haberleri çıkan Mario Balotelli için transfer açıklaması geldi.
NTV'ye konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Bana gelen bir teklif yok. Yurt dışından teklif var. Ama vermeyi düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
"Balotelli için ne kadar bonservis bedeli bekliyorsunuz?" yöneltilen Sancak, İtalyan yıldızı satmayı düşünmediği söyledi ve "Vermeyi düşünmüyorum bu yüzden bonservis yok" dedi.
Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 33 maçta sahaya çıkan Balotelli, 19 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.
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