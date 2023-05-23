Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun cezası belli oldu
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo'nun cezasını duyurdu.
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun cezası açıklandı.
PFDK, Nicolo Zaniolo'ya 2 maç ceza verildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. sporcusu NICOLO ZANIOLO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına kara verilmiştir" denildi.
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