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Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo'nun cezasını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 17:04
Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun cezası belli oldu
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Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun cezası açıklandı.

PFDK, Nicolo Zaniolo'ya 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. sporcusu NICOLO ZANIOLO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına kara verilmiştir" denildi.


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