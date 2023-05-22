Hagi için Galatasaray itirafı: 'Galatasaray'da istediği her şeyi kazandı'

Yayınlanma: 22.05.2023 - 19:31

Güncelleme: 22.05.2023 - 19:31

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi için bir itiraf geldi.

Rumen menajer Giovanni Becali, Hagi'nin Galatasaray'da oynadığı dönemde kazandığı parayla futbol akademisini açtığını kaydetti.

Sporx'in derlediği habere göre, Becali, "Hagi, Galatasaray'da 5 yıl içinde istediği her şeyi kazandı. Çok şey kazandı ve yaptıklarını yapma cesareti vardı. Galatasaray'la yaptığımız sözleşmede, ilk anlaştığımızdan yıllık 500 bin dolar daha fazla para istedik. Yıllık 3.5 milyon anlaşmıştık. Maddelere istediğim kadar ekleyebilirdim. Avrupa kupaları için bir rakam yoktu. Şampiyonluk için 200 bin dolar gibi bir limitleri vardı. Hagi için Avrupa Kupası için 2 milyon dolar prim maddesi koydum. İki kupa kazandı ve 4 milyon aldı. Maç primlerinden, şampiyonluklarından ve benzer bonuslardan falan bahsetmiyorum. O parayla akademiyi açtı" dedi.

AKADEMİYİ 2009 YILINDA KURDU

1996-2001 yılları arasında Galatasaray forması giyen Gheorghe Hagi, daha sonra 2004-2005 ve 2010-2011 olmak üzere sarı-kırmızılı takımda teknik direktörlük görevinde bulundu.

Gheorghe Hagi, 2009 yılında Köstence'de Gheorghe Hagi Futbol Akademisi'ni kurmuştu. 2021 yılına kadar Viitorul Constanta'nın altyapısı olarak hizmet veren akademi, 2021 yılında bu yana Farul Constanta'nın genç futbolcu akademisi olarak hizmet veriyor.