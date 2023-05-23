Galatasaray'da Icardi seferberliği: Transfer yolculuğu

Yayınlanma: 23.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 23.05.2023 - 04:00

Sarı-kırmızılıların bir numaralı gündemi Icardi’nin geleceği... PSG’den kiralanan Arjantinli forvet için Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Fransız kulübüyle görüşmelerini bir süredir devam ettiriyor. Icardi, Galatasaray’da devam etmek istediğini, sezon sonu oturup konuşacaklarını iletirken tecrübeli futbolcunun temsilcisi ise “Galatasaray’la anlaşma konusunda bizle bir problem yaşanmayacak. Icardi kalmak istiyor, sizler PSG ile anlaşın gerisi kolay” dediği öğrenildi. Erden Timur’un, bugün bazı transfer görüşmeleri için önce İngiltere’ye gideceği, ardından İtalya’ya sonrasında Fransa’ya geçeceği ve perşembe günü İstanbul’a döneceği bildirildi.



RACHIDA TEHLİKESİ

Bu sezonki performansıyla göz dolduran Rashica’nın bonservisini elinde bulunduran Norwich City kulübünden açıklama geldi. İngiliz ekibinin sportif direktörü Stuart Webber, Galatasaray’da kiralık forma giyen Kosovalı futbolcunun geleceği hakkında, “Takımda satılabilecek isimler var. Rashica’nın ayrılacağını tahmin ediyorum. Onun için ilgisi olan çok takım var. Galatasaray’da çok başarılı bir kiralık dönemi geçirdi” dedi. SarıKırmızılılar, Süper Lig’de 25 maçta 4 gol atıp 6 asist yapan 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak istiyor. Öte yandan İtalyan medyası, G.Saray’ın devre arasında transfer ettiği Zaniolo’nun sezon sonu Milan’a gitmeye sıcak baktığını, SarıKırmızılıların 30 milyon Avro bonservis istediğini yazdı.

