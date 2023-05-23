Galatasaray'da Icardi seferberliği: Transfer yolculuğu
Galatasaray, şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ederken bir yandan da yeni sezonun transferleri için çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-kırmızılıların bir numaralı gündemi
Icardi’nin geleceği... PSG’den
kiralanan Arjantinli forvet için
Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Fransız
kulübüyle görüşmelerini bir süredir devam
ettiriyor. Icardi, Galatasaray’da devam etmek
istediğini, sezon sonu oturup konuşacaklarını
iletirken tecrübeli futbolcunun temsilcisi
ise “Galatasaray’la anlaşma konusunda
bizle bir problem yaşanmayacak. Icardi
kalmak istiyor, sizler PSG ile anlaşın gerisi
kolay” dediği öğrenildi. Erden Timur’un,
bugün bazı transfer görüşmeleri için
önce İngiltere’ye gideceği, ardından
İtalya’ya sonrasında
Fransa’ya geçeceği
ve perşembe günü
İstanbul’a döneceği
bildirildi.
RACHIDA TEHLİKESİ
Bu sezonki performansıyla göz
dolduran Rashica’nın bonservisini elinde
bulunduran Norwich City kulübünden
açıklama geldi. İngiliz ekibinin sportif
direktörü Stuart Webber, Galatasaray’da
kiralık forma giyen Kosovalı futbolcunun geleceği
hakkında, “Takımda satılabilecek isimler var.
Rashica’nın ayrılacağını tahmin ediyorum. Onun
için ilgisi olan çok takım var. Galatasaray’da çok
başarılı bir kiralık dönemi geçirdi” dedi. SarıKırmızılılar, Süper Lig’de 25 maçta 4 gol atıp 6
asist yapan 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini
almak istiyor. Öte yandan İtalyan medyası,
G.Saray’ın devre arasında transfer ettiği
Zaniolo’nun sezon sonu Milan’a
gitmeye sıcak baktığını, SarıKırmızılıların 30 milyon Avro
bonservis istediğini yazdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıkladı
- Erdoğan'ın su endişesi: Yakın korumasından bile...
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklama
- Destici, Oğan'ın tercihini açıkladı
- 'Kimin vatanı satandan yana olduğu belli...'
- Oğuzhan Uğur'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- Oğan'a destek veren seçmen profili ortaya çıktı
- Kamerunlu golcü Beşiktaş tarihine geçti!
- Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı!
- Merve Dizdar Cannes dönüşü uçağa alınmadı