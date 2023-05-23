Angel Di Maria'dan Galatasaray'a müjde!

Yayınlanma: 23.05.2023 - 12:56

Güncelleme: 23.05.2023 - 12:56

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemini en çok meşgul eden isimlerin başında gelen Angel Di Maria'nın Juventus macerası sona eriyor. Sezon sonunda bonservisi elinde olacak yıldız isim için sarı-kırmızılıların takipte olduğu ileri sürüldü.

Angel Di Maria

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Angel Di Maria'nın kulübü Juventus'la yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri yarıda kaldı. Tarafların bir türlü pürüzleri gideremediği ve 35 yaşındaki yıldızın sezon sonunda Juventus'a veda etmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

GALATASARAY'DAN YAKIN TAKİP

İtalyan medyasına göre Di Maria'nın en ciddi taliplerinden biri hâlâ Galatasaray. Sarı-kırmızılıların süreci yakından takip ettiği belirtiliyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ VAR

Lionel Messi'yi transfer etmek için uğraşan Al Hilal başta olmak üzere bazı Suudi Arabistan kulüpleri Arjantinli oyuncuyu transfer etmek istiyor. Di Maria'nın Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin transferi kolaylaştırabilecek etkenlerden biri olduğu ifade edildi. Ancak yıldız oyuncunun Avrupa'da oynamak istediği için Arabistan'a sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Di Maria bu sezon İtalyan ekibiyle 37 karşılaşmaya çıkarken 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.