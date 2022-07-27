Galatasaraylı Olimpiu Morutan'a Pisa talip oldu
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Romanya ekibi FCSB'den transfer ettiği Rumen oyuncu Olimpiu Morutan'a İtalya Serie B takımı Pisa, talip oldu.
Galatasaray'da performansı beğenilmeyen Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'a yeni bir talip çıktı.
İtalyan basınına göre, İtalya Serie B takımı Pisa'nın Galatasaraylı Morutan'a talip olduğu belirtildi.
BİR YIL KİRALAMAK İSTİYOR
Haberde oyuncuyu bir yıl kiralamak isteyen Pisa'nın sarı-kırmızılılar ile temasa geçtiği aktarıldı. Başarılı oyuncu ile Kasımpaşa, Sivasspor ve Karagümrük'ün de ilgilendiği belirtilmişti.
OKAN BURUK KİRALANACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpiu Morutan'ın bu sezon kiralanacağını açıklamıştı.
Buruk yaptığı açıklamada, "Morutan Galatasaray için bir değer, bir yatırım yapıldı. O yatırımı aynı değere nasıl getiririz, onu düşünüyoruz. Türkiye'den de isteyen kulüpler var. Menajeri de teklifler getirdi. Hazırlık maçlarında zaman zaman 10 numara, kenar oynattım. Belki 1 sene gidip oynaması çok daha iyi olacak. Biz hep bunu değerlendirmek istiyoruz. Gerçekten yetenekli, iyi, çalışkan, karakterli, düzgün biri. Onun bir yere gidip oynayarak patlama yapması gerekiyor" ifdelerini kullanmıştı.
Başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 33 maçta 3 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.
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