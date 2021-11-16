Galatasaraylı Omar Elabdellaoui sahalara dönüyor
Kaza geçirip görme yeteneğini kaybeden Galatasaraylı Omar Elabdellaoui,"İki gözümün de tamamen iyileşmesiyle doktorlar, ocak ayında sahalara dönmem için yeşil ışık yaktı. Kız kardeşimden aldığım kök hücre ile sağ gözüm tamamen iyileşti"dedi.
Yılbaşında geçirdiği kaza sonucunda görme kaybı yaşayan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, ocak ayından sonra sahalara geri döneceğini açıkladı.
31 Aralık 2020 gecesi evinde ailesiyle birlikte yaptığı yılbaşı kutlamasında bir kaza geçiren ve sonrasında gözlerinde problem yaşaması sebebiyle ameliyat edilen Omar Elabdellaoui'den güzel haber geldi. Ameliyat sonrasında bir gözünde görme kaybı yaşayan Omar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ocak ayından itibaren sahalara döneceğini duyurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kararıyla bir dönem tek gözü bantla kapalı şekilde takımla antrenmanlarda yer alan Omar, kız kardeşinden aldığı kök hücre ile sağ gözünün de tamamen iyileştiğini ve doktorlarının, kendisinin ocak ayında sahaya dönmesi için yeşil ışık yaktığını söyledi. Galatasaray Kulübü ve teknik direktör Fatih Terim'e bu zorlu dönemde kendisine vermiş oldukları büyük destekten dolayı teşekkürlerini ileten Norveçli yıldız, Terim'in kendisine baba gibi davrandığını da belirtti. Omar son olarak Galatasaray taraftarına teşekkür etti ve sahada takım için her şeyini vereceğini kaydetti.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- LPG'ye bir zam daha geliyor
- Sokak röportajında gurbetçi şiddeti
- AKP'de beklenmedik karar: Bırakıyor
- İşte samuray kılıçlı caninin evi
- Ekonomist Yeşilada'dan dolar yorumu
- Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi
- Patronlardan asgari ücret talebi
- AKP'den yüzde 50+1 kararı
- 'Bana bu işleri yaptıranlar Soylu’nun ekibiydi'
- Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü