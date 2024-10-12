Galatasaraylı oyuncu elinden ameliyat edildi
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Jiri Kovar, yüzük parmak kemiği kırığı teşhisi sonrası ameliyat edildi.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Jiri Kovar, ameliyat edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Medicana Sağlık Grubu'nda gerçekleştirilen operasyona ilişkin, "Yaşadığı talihsiz sakatlıktan dolayı Jiri Kovar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir iyileşme sürecinin ardından en kısa zamanda formasına kavuşmasını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: #Jiri Kovar #Galatasaray HDI Sigorta #ameliyat
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