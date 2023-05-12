Galatasaraylı Patrick van Aanholt'tan Fatih Terim itirafı!
Galatasaray'dan PSV'de kiralık olarak gönderilen Patrick van Aanholt, Fatih Terim ve Galatasaray seçimi hakkında açıklamalar yaptı,
Galatasaray'ın PSV'de kiralık oynayan futbolcusu Patrick van Aanholt'tan açıklamalar geldi. Hollandalı oyuncu Fatih Terim'e, Galatasaray taraftarına ve İstanbul'a övgüler dizdi.
Sporx'te yer alan habere göre, FatihTerim'le konuştuktan sonra transfere karar verdiğini söyleyen tecrübeli sol bek şunları söyledi:
"Crystal Palace'taki sözleşmem sona erdikten sonra takımsız kalmıştım. Premier Lig'de geçen bunca yıldan sonra farklı bir şey istiyorduk. İlgilenen birçok kulüp vardı. Eşim ve ben G.Saray'ı seçtik. Sadece kulüp yüzünden değil, şehir yüzünden. İstanbul gibi bir metropolde yaşayabilmek istedik. Bu yaşam tarzını bir kez deneyimlemek istedik."
"TERİM İLE KONUŞTUM..."
Aanholt ayrıca G.Saray'ın teklifinden sonra sonra Ryan Babel'den görüş aldığını da söyledi. Van Aanholt "Fatih Terim ile şahsen konuştuğumda çabucak kabul ettim. Ne kadar harika bir eğitmen, inanılmaz. Buna ek olarak birkaç yıldır benimle açıkça ilgileniyorlardı. Bu yüzden sonunda seçimimi biraz daha kolaylaştırdı" dedi.
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