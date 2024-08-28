Galatasaraylı taraftarlardan Filistin'e destek!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında karşılaştığı Young Boys mücadelesinde, sarı kırmızılı taraftarlar Filistin'e destek pankartı açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2024 - 00:04
Galatasaraylı taraftarlardan Filistin'e destek!
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Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada Young Boys-Galatasaray maçında, Galatasaraylı taraftarlar İsrail’in Filistin’e saldırılarına tepki göstermek için tribünlerde dev pankartlar açtı. 

Galatasaray taraftarları, maç öncesi seremonide tribünlere İngilizce "Özgür Filistin" ve "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" yazılı pankartlar açtı.


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