Portekizliler duyurdu: Galatasaray 10'un peşinde!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Portekizli oyuncu Otavio ile ilgilendiği iddia edildi.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için yeni bir on numara gündeme geldi.
GALATASARAY'DAN OTAVİO HAMLESİ
Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre; sarı-kırmızlı takım, Al-Nassr'da forma giyen 29 yaşındaki Otavio'yu kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray'ın, oyuncu için kısa süre içinde harekete geçeceği ve Suudilere ilk teklifi yapacağı ileri sürüldü.
47 MAÇTA 19 GOLE KATKI
Suudi Arabistan ekibinin Porto'dan 60 milyon Euro'ya transfer ettiği Portekizli yıldızın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Al-Nassr formasını 47 kez terleten 29 yaşındaki futbolcu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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