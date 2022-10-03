Galatasaraylı yıldız Icardi'nin sakatlığı ve ülkesine gidişinin perde arkası
Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin Galatasaray'da kadroya alınmamasıyla ilgili ayrıntılara Cumhuriyet ulaştı.
Galatasaray’ın Adana Demirspor’la deplasmanda golsüz berabere kalıp liderlik şansını kaçırdığı maçın kadrosunda yer almayan Mauro Icardi ile ilgili detaylara Cumhuriyet ulaştı.
Arjantinli forvet, geçen salı adalesinde ağrı hissettiğini belirtip antrenmanı yarıda bıraktı. Icardi çarşamba ve perşembe yapılan iki idmanın tamamında yer aldı. Teknik direktör Okan Buruk, taktik çalışmaların yapıldığı çarşamba ve perşembe günkü antrenmanlarda 29 yaşındaki golcüyü, as takımda yani ilk 11’de oynayacak kadroda görevlendirdi.
"FLORYA’YA DÖNECEK"
Icardi, maçtan önceki son idmanda ısınmada ve 5’e 2 çalışmasında yer almasının ardından ağrısı olduğunu belirtti. Bu nedenle yıldız futbolcunun riske edilmemesi kararlaştırılarak Adana deplasmanına götürülmedi. Okan Buruk, cumartesi günkü maç sonrası takıma 5 Ekim’e kadar izin vereceğini daha önce duyurmuştu. Eşi Wanda Nara ile ilişkisinde sorun olduğu bilinen Icardi de maç kadrosunda yer almadığı için izin günlerini de birleştirerek ülkesi Arjantin’e gitti. Sarı-Kırmızılı yetkililer, Icardi’nin çarşamba günü Florya’daki idmana katılacağını belirtti.
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