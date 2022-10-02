Adana Demirspor - Galatasaray maçını amfi tiyatroda seyrettiler!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Demirspor-Galatasaray maçına gidemeyen taraftarlar için dev ekran kurdurdu ve Merkez Park Amfi Tiyatro’ya akan her yaştan binlerce Adanalı, önemli karşılaşmanın heyecanını adeta stadyum coşkusuyla yaşadı.