Galatasaray’da Mauro Icardi'nin kadroya alınmama sebebi ortaya çıktı
Süper Lig 8'in haftasında Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da, Mauro Icardi ve Yusuf Demir kadroya dahil edilmedi. Mauro Icardi'nin kadroya dahil edilmeme sebebi belli oldu.
Teknik Direktör Okan Buruk, Adana Demirspor maçı için Mauro Icardi, Matias Ross ve Yusuf Demir'i kadroya almadı. Dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Icardi'nin, eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadroya alınmadığı öğrenildi.
Kulüpten yapılan açıklamada ise Icardi ve Yusuf'un hafif sakatlıkları olduğu belirtildi.
GEÇEN HAFTA AYRILMIŞLARDI
Icardi’nin eşi Wanda Nara, geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımla, Arjantinli futbolcudan ayrıldığını açıklamıştı. Ancak Icardi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Wanda’ya aşkını bir kez daha açıkladı ve ikili yeniden bir araya geldi.
Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Wanda ile yaptığı görüntülü konuşmadan ekran görüntüsü atarak “Seni seviyorum toksik kadın” yazmıştı.
Wanda Nara, geçen yıl da Icardi’den ‘ihanet’ gerekçesiyle ayrılmış ancak daha sonra barışmışlardı.
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