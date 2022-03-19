Galatasaraylı yıldızlar, dev kulüplerin yakın takibine girdi

19 Mart 2022 Cumartesi, 07:00

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona’ya elenmesine rağmen iki maçta sergilediği futbol ve gösterdiği mücadelenin yanı sıra birçok futbolcusunu vitrine çıkararak da önemli kazanım elde etti. 100’ün üstünde ülkeden canlı yayımlanan iki maç milyonlara ulaşırken Avrupa kulüplerinin izleme heyetleri bazı Sarı-Kırmızılı oyuncuları yakın takibe aldı. Bu isimlerin başında Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Mustafa Muhammed, Boey ve Berkan geliyor. Fransız, İspanyol, İtalyan ve Alman takımlarının temsilcileri, iki Barcelona maçını yerinde takip ederek transfer gündemlerinde bulunan G.Saraylı oyuncularla ilgili detaylı analizlerini oluşturdu.

LAPORTA’DAN TEBRİK

Barcelona Başkanı Joan Laporta’nın, maç bitiminde G.Saray Başkanı Burak Elmas’ı kutlayıp Sarı-Kırmızılı takımın 2 maçta da ortaya koyduğu mücadeleyi takdir ettiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca iki kulüp başkanı, sportif, ekonomik ve idari birçok konuda birlikte stratejik çalışmalar yapabilmek adına ilerleyen dönemde yeniden görüşüp fikir alışverişinde bulunmak üzere mutabık kaldı.