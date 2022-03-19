Galatasaraylı yıldızlar, dev kulüplerin yakın takibine girdi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde vermiş olduğu mücadelede birçok futbolcusunu vitrine çıkardı. Avrupa kulüplerinin izleme heyetleri bazı Sarı-Kırmızılı oyuncuları yakın takibe aldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona’ya elenmesine rağmen iki maçta sergilediği futbol ve gösterdiği mücadelenin yanı sıra birçok futbolcusunu vitrine çıkararak da önemli kazanım elde etti. 100’ün üstünde ülkeden canlı yayımlanan iki maç milyonlara ulaşırken Avrupa kulüplerinin izleme heyetleri bazı Sarı-Kırmızılı oyuncuları yakın takibe aldı. Bu isimlerin başında Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Mustafa Muhammed, Boey ve Berkan geliyor. Fransız, İspanyol, İtalyan ve Alman takımlarının temsilcileri, iki Barcelona maçını yerinde takip ederek transfer gündemlerinde bulunan G.Saraylı oyuncularla ilgili detaylı analizlerini oluşturdu.
LAPORTA’DAN TEBRİK
Barcelona Başkanı Joan Laporta’nın, maç bitiminde G.Saray Başkanı Burak Elmas’ı kutlayıp Sarı-Kırmızılı takımın 2 maçta da ortaya koyduğu mücadeleyi takdir ettiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca iki kulüp başkanı, sportif, ekonomik ve idari birçok konuda birlikte stratejik çalışmalar yapabilmek adına ilerleyen dönemde yeniden görüşüp fikir alışverişinde bulunmak üzere mutabık kaldı.
Video Haberler
- Erdoğan köprü ücretini sordu: Yurttaştan olay yanıt
- Gülistan Doku'nun baş şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
- Anne dehşeti: Bebeğine çamaşır suyu içirdi!
- Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert'ten açıklama
- Ters yöne giren TIR İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakan Nebati hakkında suç duyurusu
- Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme!
- Yargıdan maske kararı!
- Kayıp Semira'nın cesedi bulunmuştu: 2 amca tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
- Savaş ve siyaset
- Ateşi diri tutmak
- Kadiköy Belediyesi’nde Çanakkale Rüzgari
- Kes, kopyala, yapıştır ahmakları savaştır
- İttifak Protokolü’ndeki sorunlar - Prof. Dr. Rıdvan AKIN
- Ukrayna üzerinden savaşlarını da yüzlerine gözlerine bulaştırdılar
- Talanın Adı
- İktidar İngiliz kredisine sevindi
- Cumhuriyetin 100. yılında yeni proje
- Avrupa vitrinine çıktılar