Galatasaraylı Yunus Akgün: 'Hepimiz Arda Güler ile gurur duyduk'

Yayınlanma: 09.07.2023 - 12:27

Güncelleme: 09.07.2023 - 12:27

Galatasaray'ın genç oyuncularından Yunus Akgün, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Yunus Akgün'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

"Kampımız çok güzel başladı. Kampı en iyi şekilde tamamlayıp, Şampiyonlar Lig ön elemesine en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz.

"FARKLI BİR YUNUS İZLETECEĞİM"

Geçen sene çok büyük beklenti vardı benden. Elimden geleni yapıyorum ama benim başarımdan çok takımın başarısı önemli. Ben Galatasaray'ın altyapısından yetiştim ve şampiyonluk benim en büyük hayalimdi. İnşallah çok daha farklı bir Yunus izleteceğim bu sezon.

"HAYALİNİ KURUYORDUM"

Hull City maçına kaptan olarak çıktım. Hayalini kurduğum bir şeydi. Hocama teşekkür ederim.

"HEPİMİZ GURUR DUYDUK"

Arda Güler'in Real Madrid'e transferi ile hepimiz gurur duyduk. Arda'yı hepimiz beğeniyoruz. Önemli olan oralarda kalıp bizi daha da gururlandırması. Onun için hayırlısını diliyorum.

"BİZİ BAŞARIYA GÖTÜREN"

Bizi başarıya götüren en önemli şey arkadaşlığımızdı. Oynadığımız futboldan çok keyif alıyoruz. Şu anda da her şey yolunda ilerliyor. İnşallah bu sene de şampiyon oluruz."