Arda Güler’i yetiştiren antrenörü İsmail Erel: 'Biz değil, o bizi buldu'

Yayınlanma: 08.07.2023 - 13:06

Güncelleme: 08.07.2023 - 13:06

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’e, Fenerbahçe’den 6 yıllık sözleşme ile transfer olan genç yıldız futbolcu Arda Güler’in lisanslı futbolculuk hayatına başladığı Gençlerbirliği’ndeki antrenörü İsmail Erel oyuncusu ile gurur duyuyor.

İsmail Erel

Güler’in futbol yeteneği, henüz 12 yaşındayken ortaokulda beden eğitimi öğretmeni Mahmut Şafak tarafından keşfedildi. Öğretmeni Şafak’ın tavsiyesi üzerine Gençlerbirliği altyapısında çeşitli yaş gruplarında müsabakalara çıkan Güler, Gençlerbirliği - Osmanlıspor karşılaşmasını takip etmeye gelen Fenerbahçe gözlemci ekibinin raporlaması üzerine İstanbul ekibine henüz 15 yaşındayken transfer oldu.

“BİZ DEĞİL, O BİZİ BULDU”

Arda Güler’in küçük yaşında tam saha müsabakalarında yeteneklerini gösterdiğini belirten Gençlerbirliği Altyapı Antrenörü İsmail Erel, “Arda’nın Gençlerbirliği’ne gelişi, biz değil, o bizi buldu. Samiye Naim Eğitim Vakfı Ortaokulu beden eğitimi hocası Mahmut Şafak, bize yönlendirdi. Ailesinden de izin alarak, Ankara’nın en iyi yetiştirici kulübü olan Gençlerbirliği’nde yetişebileceği düşünerek bize geldi. Arda, U11’deyken, sahanın yarısı kullanılarak müsabaka düzenleniyordu. Orada yeteneği ile kendini göstermişti. Daha sonraki süreçte tam sahaya geçtiğinde, problem çözme yeteneği, oyun zekası, liderlik vasfı gibi özellikleri ortaya çıktı. Antrenmanlarının hepsinde, büyüleyici bir tekniği vardı. Antrenmanlarını zevkle izliyorduk. Aynı zamanda da bir taraftar kitlesi de oluşmuştu” diye konuştu.

“TESADÜFEN ARDA’YI RAPORLAMIŞLAR”

U13 yerel ligde oynarken Güler’in ön plana çıktığını aktaran Erel, “U14 Akademi Ligi’ndeyken iç sahada Osmanlıspor ile karşılaşmamız vardı. Bu müsabaka, Fenerbahçe’nin scout ekibi tarafından takip ediliyordu. Osmanlıspor’un bir oyuncusunu izlemeye gelmişler fakat tesadüfen Arda’yı raporlamışlar” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERBİRLİĞİ BİR MARKADIR”

Gençlerbirliği altyapısından çıkan futbolcuların Süper Lig’de ve Avrupa’daki liglerde kendini gösterdiğini dile getiren Erel, “Şu anda Gençlerbirliği bir markadır. Türkiye’nin yetiştirici kulüplerindendir. Şu anda da Arda gibi yetişmekte olan nice oyuncularımız bulunmaktadır” dedi.