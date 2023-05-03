Yılın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu

Amerikan dergisi Forbes, 2023 yılına ait 'En Çok Para Kazanan 10 Sporcu' listesini açıkladı. Bu yıl dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu arasında Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, zirvede yer aldı. İşte en fazla para kazanan 10 sporcu...