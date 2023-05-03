Yılın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2023 Çarşamba, 15:16
<p>Amerikan dergisi Forbes, 2023 yılına ait 'En Çok Para Kazanan 10 Sporcu' listesini açıkladı. Bu yıl dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu arasında Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, zirvede yer aldı. İşte en fazla para kazanan 10 sporcu...</p>

Amerikan dergisi Forbes, 2023 yılına ait 'En Çok Para Kazanan 10 Sporcu' listesini açıkladı. Bu yıl dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu arasında Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, zirvede yer aldı. İşte en fazla para kazanan 10 sporcu...

<p>10 | Kevin Durant: 89,1 milyon dolar </p>

10 | Kevin Durant: 89,1 milyon dolar 

<p>9 | Roger Federer: 95.1 milyon dolar</p>

9 | Roger Federer: 95.1 milyon dolar

<p>8 | Stephen Curry: 100.4 milyon dolar</p>

8 | Stephen Curry: 100.4 milyon dolar

<p>7 | Phil Mickelson: 106 milyon dolar</p>

7 | Phil Mickelson: 106 milyon dolar

<p>6 | Dustin Johnson: 107 milyon dolar</p>

6 | Dustin Johnson: 107 milyon dolar

<p>5 | Canelo Alvarez: 110 milyon dolar</p>

5 | Canelo Alvarez: 110 milyon dolar

<p>4 | LeBron James: 119,5 milyon dolar</p>

4 | LeBron James: 119,5 milyon dolar

<p>3 | Kylian Mbappe: 120 milyon dolar</p>

3 | Kylian Mbappe: 120 milyon dolar

<p>2 | Lionel Messi: 130 milyon dolar</p>

2 | Lionel Messi: 130 milyon dolar

<p>1 | Cristiano Ronaldo: 136 milyon dolar</p>

1 | Cristiano Ronaldo: 136 milyon dolar

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